Chemin de Traverse: Molière ! Douvaine

Haute-Savoie

Chemin de Traverse: Molière ! Cinéma Avenue du Stade Douvaine

2022-05-10 20:30:00

Douvaine Haute-Savoie Douvaine Molière aura 400 ans en 2022 ! Nul doute qu’il reste l’indéboulonnable figure du théâtre français. Et quand le trublion Martin Petitguyot s’empare du mythe, on en redemande volontiers. Détonant ! maison-des-arts@mal-thonon.org Cinéma Avenue du Stade Douvaine

Douvaine Cinéma Avenue du Stade

