Halloween à la Ferme de Zoé – 3ème édition Chemin de Thodure Valence, 29 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez à la ferme sans réservation découvrir les animaux et bien d’autres choses !



Au Programme, balade à poney, tour en tracteur, château gonflable, atelier gâteau, atelier citrouille et photophore, atelier chauve-souris et bien d’autres encore !.

2023-10-29 10:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Chemin de Thodure La Ferme de Zoé

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come to the farm without reservation to discover the animals and much more!



On the program: pony ride, tractor ride, bouncy castle, cake workshop, pumpkin and photophore workshop, bat workshop and much more!

¡Venga a la granja sin reserva para descubrir los animales y mucho más!



En el programa: paseo en poni, paseo en tractor, castillo hinchable, taller de tartas, taller de calabazas y fotóforos, taller de murciélagos ¡y mucho más!

Kommen Sie ohne Reservierung auf den Bauernhof und entdecken Sie die Tiere und vieles mehr!



Auf dem Programm stehen Ponyreiten, Traktorfahrten, eine Hüpfburg, ein Kuchenworkshop, ein Kürbis- und Windlichtworkshop, ein Fledermausworkshop und vieles mehr!

