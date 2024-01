Concert du Nouvel An Chemin de Terres Nabes Lacq, vendredi 19 janvier 2024.

Lacq Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

Concert de l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest (Osso) composé d’une cinquantaine de musiciens et de deux solistes.

Un programme festif et pétillant qui va de l’hymne national avec Finlandia de Jean Sibelius, à Mozart, Schubert, Puccini, Bizet, Weber, Donizetti mais aussi Strauss, Lehar, Tchaïkovski, Grieg et Capua.

Chemin de Terres Nabes Salle de l’Agora

Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



