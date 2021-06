Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Allier, Verneuil-en-Bourbonnais Chemin de Saint-Jacques en Bourbonnais – Les marches du Mercredi Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Catégories d’évènement: Allier

Verneuil-en-Bourbonnais

Chemin de Saint-Jacques en Bourbonnais – Les marches du Mercredi Verneuil-en-Bourbonnais, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Verneuil-en-Bourbonnais. Chemin de Saint-Jacques en Bourbonnais – Les marches du Mercredi 2021-07-14 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-14 17:00:00 17:00:00

Verneuil-en-Bourbonnais Allier Traversée de l’Allier en 5 étapes. Journées « à la carte ». on peut vivre une ou plusieurs randonnées selon sa convenance. Ouvert à tous adhérents ou non à notre association. Chaque marche d’une vingtaine de kilomètres durera 8h environ pauses comprises. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Verneuil-en-Bourbonnais Étiquettes évènement : Autres Lieu Verneuil-en-Bourbonnais Adresse Ville Verneuil-en-Bourbonnais