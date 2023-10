PÉNÉLOPE MON AMOUR – LE MOIS DU DOC Chemin de Saint-Ilpide Mende, 10 novembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

Ciné-débat, suivi d’une soupe partagée, organisé par l’association Autisme 48 autour du film « Pénélope Mon amour » de Claire Doyon qui a filmé la vie d’une jeune adulte autiste et de sa mère durant 18 ans.

Proposé par l’association Les Écrans de Loz….

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Chemin de Saint-Ilpide

Mende 48000 Lozère Occitanie



Ciné-débat, followed by a shared soup, organized by the Autisme 48 association around the film « Pénélope Mon amour » by Claire Doyon, who filmed the life of a young autistic adult and her mother over 18 years.

Proposed by the association Les Écrans de Loz…

Cine-debate, seguido de sopa, organizado por la asociación Autisme 48 en torno a la película « Pénélope Mon amour » de Claire Doyon, que filmó la vida de una joven autista y de su madre a lo largo de 18 años.

Organizado por la asociación Les Écrans de Loz…

Der Film « Pénélope Mon amour » von Claire Doyon, der das Leben einer jungen Erwachsenen mit Autismus und ihrer Mutter über 18 Jahre hinweg dokumentiert, wird von der Vereinigung Autisme 48 organisiert.

Der Film wird von der Organisation Les Écrans de Loz…

Mise à jour le 2023-10-20 par 48 – OT de Mende