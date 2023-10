LES TRAVAUX ET LES JOURS – LE MOIS DU DOC Chemin de Saint-Ilpide Mende, 4 novembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

Ciné-débat autour du film « Les Travaux et les Jours » de Yoan Guignard qui a suivi, une année, la construction d’un bâtiment d’élevage par les Sœurs cisterciennes de l’abbaye de Sainte-Marie de Boulaur dans le Gers, en présence des sœurs qui sont d….

Chemin de Saint-Ilpide

Mende 48000 Lozère Occitanie



Film-debate around the film « Les Travaux et les Jours » by Yoan Guignard, which follows the construction of a livestock building by the Cistercian nuns of the Sainte-Marie de Boulaur abbey in the Gers region, in the presence of the nuns who have been working with the…

Película-debate basada en la película « Les Travaux et les Jours » de Yoan Guignard, que sigue la construcción de un edificio ganadero por parte de las monjas cistercienses de la abadía de Sainte-Marie de Boulaur, en la región de Gers,…

Filmdebatte über den Film « Les Travaux et les Jours » von Yoan Guignard, der ein Jahr lang den Bau eines Stallgebäudes durch die Zisterzienserinnen der Abtei Sainte-Marie de Boulaur im Departement Gers begleitet hat, in Anwesenheit der Schwestern, die von…

