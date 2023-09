Balade avec une naturopathe Chemin de Saint-Etienne Istres, 21 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Les herbes aromatiques et les huiles essentielles n’auront plus de secret pour vous grâce à cette balade avec Cécile Fukari, Naturopathe, qui va vous emmener dans un univers de senteurs et de bien-être.. Adultes

2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 16:30:00. .

Chemin de Saint-Etienne Colline Saint-Etienne

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Aromatic herbs and essential oils will no longer hold any secrets for you thanks to this walk with Cecile Fukari, Naturopath, who will take you into a world of scents and well-being.

Las hierbas aromáticas y los aceites esenciales no tendrán secretos para usted gracias a este paseo con Cécile Fukari, naturópata, que le llevará de viaje por un mundo de aromas y bienestar.

Kräuter und ätherische Öle werden dank dieses Spaziergangs mit der Naturheilpraktikerin Cécile Fukari kein Geheimnis mehr für Sie sein, denn sie wird Sie in eine Welt der Düfte und des Wohlbefindens entführen.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme d’Istres