Diner insolite Chemin de Saint-Etienne Istres, 16 juillet 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Plus que de simples repas, les dîners insolites sont des moments à part, hors du temps, des expériences singulières qui vous emmènent à la rencontre de la Provence dans ce qu’elle a de plus beau, de plus authentique, de plus essentiel.





..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

Chemin de Saint-Etienne Colline Saint-Etienne

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



More than just meals, unusual dinners are moments apart, out of time, singular experiences that take you on a journey to discover Provence at its most beautiful, most authentic and most essential.





.

Más que comidas, las cenas insólitas son momentos aparte, fuera del tiempo, experiencias singulares que le llevan al encuentro de la Provenza más bella, más auténtica y más esencial.





.

Die ungewöhnlichen Abendessen sind mehr als nur einfache Mahlzeiten, sie sind besondere Momente außerhalb der Zeit, einzigartige Erlebnisse, die Sie zu einer Begegnung mit der Provence in ihrem Schönsten, Authentischsten und Wesentlichsten führen.





.

Mise à jour le 2023-06-08 par Office de Tourisme d’Istres