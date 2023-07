Journée Bien-être au Donjon Chemin de Saint-Clair Étretat, 12 août 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

Le Donjon Domaine Saint Clair est ravi d’annoncer la cinquième édition de sa Journée Bien-Être le 12 Août prochain, une occasion inoubliable de se ressourcer dans le cadre enchanteur de l’Hôtel du Donjon Domaine Saint Clair. Cet événement dédié au bien-être offre une escapade relaxante au cœur d’un environnement idyllique, où les participants pourront se détendre, se recentrer et retrouver leur équilibre intérieur.

L’événement promet une expérience sensorielle unique en son genre, avec une variété d’activités conçues pour apaiser l’esprit, détendre le corps et nourrir l’âme.

Au programme :

– Sauna, Jacuzzi, Piscine : Plongez-vous dans une expérience revigorante avec des sessions privatives ou non de sauna et de jacuzzi, pour libérer les tensions et purifier votre peau. Accès libre à la piscine.

– Yoga en Plein Air : Découvrez la sérénité au cœur de la nature environnante avec des séances de yoga en plein air, guidées par des instructeurs expérimentés qui vous aideront à vous reconnecter à votre corps et à votre souffle.

– Réflexologie : Explorez les bienfaits thérapeutiques de la réflexologie, une technique de massage des pieds visant à stimuler les zones réflexes pour rétablir l’harmonie dans le corps.

– Relaxation au Bol Tibétain : Plongez dans un état profond de relaxation avec une séance de relaxation au son des bols tibétains, propice à la méditation et à l’apaisement mental.

Tarif : à partir de 15€

Réservation en ligne sur https://donjonetretat.bonkdo.com/fr/events/.

2023-08-12 09:00:00 fin : 2023-08-12 18:00:00. .

Chemin de Saint-Clair

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Le Donjon Domaine Saint Clair is delighted to announce the fifth edition of its Wellness Day on August 12, an unforgettable opportunity to recharge your batteries in the enchanting setting of the Hôtel du Donjon Domaine Saint Clair. This event dedicated to well-being offers a relaxing getaway in idyllic surroundings, where participants can unwind, refocus and rediscover their inner balance.

The event promises a unique sensory experience, with a variety of activities designed to soothe the mind, relax the body and nourish the soul.

On the program:

– Sauna, Jacuzzi, Pool: Immerse yourself in an invigorating experience with private or non-private sauna and Jacuzzi sessions, to release tension and purify your skin. Free access to the pool.

– Outdoor yoga: Discover serenity in the heart of nature with outdoor yoga sessions, guided by experienced instructors who will help you reconnect with your body and breath.

– Reflexology: Explore the therapeutic benefits of reflexology, a foot massage technique designed to stimulate reflex zones to restore harmony in the body.

– Tibetan bowl relaxation: Plunge into a deep state of relaxation with a Tibetan bowl session, conducive to meditation and mental calm.

Price: from 15?

Book online at https://donjonetretat.bonkdo.com/fr/events/

Le Donjon Domaine Saint Clair se complace en anunciar la quinta edición de su Jornada del Bienestar el 12 de agosto, una oportunidad inolvidable para recargar las pilas en el encantador marco del Hôtel du Donjon Domaine Saint Clair. Este evento dedicado al bienestar ofrece una escapada relajante en un entorno idílico, donde los participantes podrán desconectar, volver a centrarse y redescubrir su equilibrio interior.

El evento promete una experiencia sensorial única, con una variedad de actividades diseñadas para calmar la mente, relajar el cuerpo y nutrir el alma.

En el programa:

– Sauna, jacuzzi, piscina: Sumérjase en una experiencia tonificante con sesiones privadas o no privadas de sauna y jacuzzi, para liberar tensiones y purificar la piel. Acceso gratuito a la piscina.

– Yoga al aire libre: Descubra la serenidad en plena naturaleza con sesiones de yoga al aire libre guiadas por instructores experimentados que le ayudarán a reconectar con su cuerpo y su respiración.

– Reflexología: Explore los beneficios terapéuticos de la reflexología, una técnica de masaje de pies diseñada para estimular las zonas reflejas y devolver la armonía al cuerpo.

– Relajación con cuencos tibetanos: Sumérjase en un profundo estado de relajación con una sesión de música de cuencos tibetanos, propicia para la meditación y la calma mental.

Precio: a partir de 15

Reserva en línea en https://donjonetretat.bonkdo.com/fr/events/

Le Donjon Domaine Saint Clair freut sich, die fünfte Ausgabe seines Wellness-Tages am 12. August ankündigen zu können, eine unvergessliche Gelegenheit, in der zauberhaften Umgebung des Hotels du Donjon Domaine Saint Clair neue Energie zu tanken. Diese dem Wohlbefinden gewidmete Veranstaltung bietet eine entspannende Auszeit inmitten einer idyllischen Umgebung, in der sich die Teilnehmer erholen, sich neu ausrichten und ihr inneres Gleichgewicht wiederfinden können.

Die Veranstaltung verspricht eine einzigartige Sinneserfahrung mit einer Vielzahl von Aktivitäten, die darauf ausgelegt sind, den Geist zu beruhigen, den Körper zu entspannen und die Seele zu nähren.

Auf dem Programm stehen:

– Sauna, Jacuzzi, Pool: Tauchen Sie ein in ein belebendes Erlebnis mit privaten oder nicht-privaten Sauna- und Jacuzzi-Sitzungen, um Verspannungen zu lösen und Ihre Haut zu reinigen. Freier Zugang zum Schwimmbad.

– Yoga im Freien: Entdecken Sie die Gelassenheit inmitten der umliegenden Natur bei Yogastunden im Freien, die von erfahrenen Lehrern geleitet werden, die Ihnen helfen, sich wieder mit Ihrem Körper und Ihrem Atem zu verbinden.

– Reflexzonenmassage: Erkunden Sie die therapeutischen Vorteile der Reflexzonenmassage, einer Fußmassagetechnik, die darauf abzielt, die Reflexzonen zu stimulieren, um die Harmonie im Körper wiederherzustellen.

– Entspannung mit tibetischen Klangschalen: Tauchen Sie in einen tiefen Entspannungszustand ein mit einer Entspannungssitzung zum Klang tibetischer Klangschalen, die zur Meditation und zur Beruhigung des Geistes geeignet sind.

Preis: ab 15 ?

Online-Buchung unter https://donjonetretat.bonkdo.com/fr/events/

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche