Vide-grenier Chemin de ronde Saint-Ferme, 9 juillet 2023, Saint-Ferme.

Saint-Ferme,Gironde

Vide Grenier organisé par Les P’tits Loups de Cassoufer (association des parents d’élèves) au profit des écoles du RPI Soussac-Cazaugitat-Saint Ferme. Il aura lieu sur le chemin de ronde du village médiéval..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 18:30:00. EUR.

Chemin de ronde

Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Void Grenier organized by Les P’tits Loups de Cassoufer (parents’ association) to benefit the schools of the RPI Soussac-Cazaugitat-Saint Ferme. It will take place on the covered walkway of the medieval village.

Venta de garaje organizada por Les P’tits Loups de Cassoufer (asociación de padres) a beneficio de las escuelas RPI de Soussac-Cazaugitat-Saint Ferme. Tendrá lugar en el paseo cubierto del pueblo medieval.

Vide Grenier (Flohmarkt), organisiert von Les P’tits Loups de Cassoufer (Elternverein) zugunsten der Schulen des RPI Soussac-Cazaugitat-Saint Ferme. Er findet auf dem Rundweg des mittelalterlichen Dorfes statt.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT de l’Entre-deux-Mers