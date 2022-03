Chemin de ronde Marcel Proust Coucy-le-Château-Auffrique, 28 mars 2022, Coucy-le-Château-Auffrique.

Chemin de ronde Marcel Proust Coucy-le-Château-Auffrique

2022-03-28 18:00:00 – 2022-03-28

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Coucy-le-Château-Auffrique

À l’occasion du centenaire de la mort de Proust en 2022, la ville de Coucy-le-Château-Auffrique inaugure ce lundi 28 mars 2022 la plaque « Chemin de ronde Marcel Proust », à proximité des ruines du château médiéval édifié au XIIIe siècle par Enguerrand III.

Cette démarche fait référence à l’épisode d’une visite de l’écrivain sur le site, peut-être le 28 mars 1902, rapportée par son ami Georges de Lauris dans un Hommage à Marcel Proust publié par la Nouvelle Revue Française en 1923 :

“Nous avons été ainsi à Laon, à Coucy. [Proust] est monté même, malgré ses étouffements et sa fatigue, jusqu’à la plate-forme de la grande tour, celle que les Allemands ont abattue. Je me rappelle qu’il montait, appuyé au bras de Bertrand de Fénelon qui, pour l’encourager, chantait à mi-voix l’Enchantement du Vendredi Saint. C’était, en effet, un Vendredi-Saint, avec les arbres fruitiers en fleurs sous un premier soleil.

Le projet porté par l’ADAMA conjugue les dimensions historiques et musicales suscitées par ce récit. Un concert rappelle ainsi l’intérêt de Proust pour L’Enchantement du Vendredi Saint, à l’acte III de Parsifal de Richard Wagner, comme pour les derniers quatuors de Beethoven, dont certains échos nourrissent la Recherche du temps perdu. ”

Programme :

À 18h00 : Inauguration de la plaque « Chemin de ronde Marcel Proust » à l’église

À 19h00 : Concert à la salle Gabrielle d’Estrées :

Quatuor Sine Nomine – Nicolas Vaude, comédien

R. Wagner / L’Enchantement du Vendredi Saint

L.V Beethoven / Quatuor n°13 op.130

Lectures de séquences d’A la recherche du temps perdu

Entrée gratuite

Informations au 03 23 24 60 09

À l’occasion du centenaire de la mort de Proust en 2022, la ville de Coucy-le-Château-Auffrique inaugure ce lundi 28 mars 2022 la plaque « Chemin de ronde Marcel Proust », à proximité des ruines du château médiéval édifié au XIIIe siècle par Enguerrand III.

Cette démarche fait référence à l’épisode d’une visite de l’écrivain sur le site, peut-être le 28 mars 1902, rapportée par son ami Georges de Lauris dans un Hommage à Marcel Proust publié par la Nouvelle Revue Française en 1923 :

“Nous avons été ainsi à Laon, à Coucy. [Proust] est monté même, malgré ses étouffements et sa fatigue, jusqu’à la plate-forme de la grande tour, celle que les Allemands ont abattue. Je me rappelle qu’il montait, appuyé au bras de Bertrand de Fénelon qui, pour l’encourager, chantait à mi-voix l’Enchantement du Vendredi Saint. C’était, en effet, un Vendredi-Saint, avec les arbres fruitiers en fleurs sous un premier soleil.

Le projet porté par l’ADAMA conjugue les dimensions historiques et musicales suscitées par ce récit. Un concert rappelle ainsi l’intérêt de Proust pour L’Enchantement du Vendredi Saint, à l’acte III de Parsifal de Richard Wagner, comme pour les derniers quatuors de Beethoven, dont certains échos nourrissent la Recherche du temps perdu. ”

Programme :

À 18h00 : Inauguration de la plaque « Chemin de ronde Marcel Proust » à l’église

À 19h00 : Concert à la salle Gabrielle d’Estrées :

Quatuor Sine Nomine – Nicolas Vaude, comédien

R. Wagner / L’Enchantement du Vendredi Saint

L.V Beethoven / Quatuor n°13 op.130

Lectures de séquences d’A la recherche du temps perdu

Entrée gratuite

Informations au 03 23 24 60 09

+33 3 23 24 60 09

À l’occasion du centenaire de la mort de Proust en 2022, la ville de Coucy-le-Château-Auffrique inaugure ce lundi 28 mars 2022 la plaque « Chemin de ronde Marcel Proust », à proximité des ruines du château médiéval édifié au XIIIe siècle par Enguerrand III.

Cette démarche fait référence à l’épisode d’une visite de l’écrivain sur le site, peut-être le 28 mars 1902, rapportée par son ami Georges de Lauris dans un Hommage à Marcel Proust publié par la Nouvelle Revue Française en 1923 :

“Nous avons été ainsi à Laon, à Coucy. [Proust] est monté même, malgré ses étouffements et sa fatigue, jusqu’à la plate-forme de la grande tour, celle que les Allemands ont abattue. Je me rappelle qu’il montait, appuyé au bras de Bertrand de Fénelon qui, pour l’encourager, chantait à mi-voix l’Enchantement du Vendredi Saint. C’était, en effet, un Vendredi-Saint, avec les arbres fruitiers en fleurs sous un premier soleil.

Le projet porté par l’ADAMA conjugue les dimensions historiques et musicales suscitées par ce récit. Un concert rappelle ainsi l’intérêt de Proust pour L’Enchantement du Vendredi Saint, à l’acte III de Parsifal de Richard Wagner, comme pour les derniers quatuors de Beethoven, dont certains échos nourrissent la Recherche du temps perdu. ”

Programme :

À 18h00 : Inauguration de la plaque « Chemin de ronde Marcel Proust » à l’église

À 19h00 : Concert à la salle Gabrielle d’Estrées :

Quatuor Sine Nomine – Nicolas Vaude, comédien

R. Wagner / L’Enchantement du Vendredi Saint

L.V Beethoven / Quatuor n°13 op.130

Lectures de séquences d’A la recherche du temps perdu

Entrée gratuite

Informations au 03 23 24 60 09

Luminita Lécaux

Coucy-le-Château-Auffrique

dernière mise à jour : 2022-03-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard