MARCHÉ DE NOËL Chemin de Ronde Bagnoles, 19 novembre 2023, Bagnoles.

Bagnoles,Aude

Trente exposants, le fait main à l’honneur, décoration de noël, porcelaine décorée, lampes bois flotté, bijoux, broderie, décoration écoresponsable, écharpes, maroquinerie…

Pour réveiller nos papilles, miel, confitures, tapenade et olives, tisanes, vins et autres gourmandises.

Buvette, vente de gâteaux.

Tombola avec des lots offert par les exposants « fait main »

Entrée libre.

2023-11-19 10:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Chemin de Ronde

Bagnoles 11600 Aude Occitanie



Thirty exhibitors, handmade products in the spotlight, Christmas decorations, decorated porcelain, driftwood lamps, jewelry, embroidery, eco-responsible decorations, scarves, leather goods?

To awaken our taste buds, honey, jams, tapenade and olives, herbal teas, wines and other delicacies.

Refreshment bar, cake sales.

Tombola with prizes donated by « hand-made » exhibitors

Free admission

Treinta expositores, con especial atención a los objetos hechos a mano, adornos navideños, porcelana decorada, lámparas de madera a la deriva, bisutería, bordados, decoración eco-responsable, pañuelos, marroquinería?

Miel, mermeladas, tapenade y aceitunas, infusiones, vinos y otras delicias para deleitar el paladar.

Bar y venta de pasteles.

Tómbola con premios donados por los expositores « hechos a mano »

Entrada gratuita

Dreißig Aussteller, Handgemachtes im Mittelpunkt, Weihnachtsdekoration, dekoriertes Porzellan, Treibholzlampen, Schmuck, Stickereien, umweltbewusste Dekoration, Schals, Lederwaren?

Für den Gaumen gibt es Honig, Marmeladen, Tapenade und Oliven, Kräutertees, Weine und andere Leckereien.

Getränke und Kuchenverkauf.

Tombola mit Preisen, die von den Ausstellern « handgemacht » angeboten werden

Freier Eintritt

