Amou,Landes

Initiation au modelage de la terre avec Jean-Louis Roux (sculpteur)

A partir de 16 ans

Matériel fourni.

Chemin de Ronde Salle des Cavaliers

Introduction to clay modeling with Jean-Louis Roux (sculptor)

From 16 years old

Materials supplied

Iniciación al modelado en arcilla con Jean-Louis Roux (escultor)

A partir de 16 años

Material proporcionado

Einführung in das Modellieren von Ton mit Jean-Louis Roux (Bildhauer)

Ab 16 Jahren

Material wird bereitgestellt

