Artelandes : Journées Broderie d’Art Chemin de Ronde Amou, 4 septembre 2023, Amou.

Amou,Landes

Stage de broderie d’art organisé par Artelandes et supervisé par Léa Coutureau (brodeuse d’Art).

A partir de 16 ans

Matériel fourni.

2023-09-04 fin : 2023-09-04 17:00:00. EUR.

Chemin de Ronde Salle des Cavaliers

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Art embroidery workshop organized by Artelandes and supervised by Léa Coutureau (art embroiderer).

Ages 16 and up

Materials supplied

Taller de bordado artístico organizado por Artelandes y supervisado por Léa Coutureau (bordadora artística).

A partir de 16 años

Materiales suministrados

Kunststickereikurs, organisiert von Artelandes und beaufsichtigt von Léa Coutureau (Kunststickerin).

Ab 16 Jahren

Material wird bereitgestellt

