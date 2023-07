RurARTlité : stage broderie artistique Chemin de Ronde Amou Catégories d’Évènement: AMOU

Landes RurARTlité : stage broderie artistique Chemin de Ronde Amou, 21 août 2023, Amou. Amou,Landes Stage de broderie artistique organisé par artelandes.

2023-08-21 fin : 2023-08-25 . EUR.

Chemin de Ronde Salle des Cavaliers

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Artistic embroidery workshop organized by artelandes Taller de bordado artístico organizado por artelandes Kunststickereikurs organisiert von artelandes Mise à jour le 2023-06-12 par Landes Chalosse Détails Catégories d’Évènement: AMOU, Landes Autres Lieu Chemin de Ronde Adresse Chemin de Ronde Salle des Cavaliers Ville Amou Departement Landes Lieu Ville Chemin de Ronde Amou

Chemin de Ronde Amou Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amou/