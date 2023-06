RurARTlité : Initiation au street-art Chemin de Ronde Amou Catégories d’Évènement: AMOU

Landes RurARTlité : Initiation au street-art Chemin de Ronde Amou, 11 juillet 2023, Amou. Amou,Landes Artelandes propose une Initiation au street-art..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 . EUR.

Chemin de Ronde Salle des Cavaliers

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Artelandes offers an Initiation to street-art.
Artelandes ofrece una introducción al arte callejero.
Artelandes bietet eine Einführung in die Street-Art an.

