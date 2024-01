RÊVER L’AVENIR EN SEMANT LE PRÉSENT Chemin de Ricazouls Octon, dimanche 4 février 2024.

Octon Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 10:00:00

fin : 2024-02-04 19:00:00

Le Village des Arts et Métiers d’Octon s’associe aux Semeurs du Lodévois.

A l’occasion de la Bourse aux graines qui s’invite à Octon ce jour là, les artistes du Village des Arts et Métiers et l’association P.A.R.C. vous invitent à découvrir l’exposition collective « Rêver l’avenir en semant le présent » dans la salle d’exposition.

EXPOSITION COLLECTIVE DES ARTISTES DU VILLAGE DES ARTS ET MÉTIERS À OCTON.- RÊVER L’AVENIR EN SEMANT LE PRÉSENT

Le Village des Arts et Métiers sera ouvert pour présenter son programme 2024, mais aussi mettre à l’honneur les deux artistes ayant rejoint le collectif (Sylvia EUSTACHE ROOLS et Nicolas MARQUET), et puis semer ensemble toutes sortes de graines pour notre avenir commun.

L’exposition sera visible du 4 au 18 février.

Chemin de Ricazouls

Octon 34800 Hérault Occitanie vam.parc.octon@gmail.com



