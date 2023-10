Structures gonflables Chemin de Ribere Goès, 21 octobre 2023, Goès.

Goès,Pyrénées-Atlantiques

Pour les vacances de la Toussaint, Aqua Béarn ouvre ses portes. Venez vous amuser sur des structures gonflables.

La période de la Toussaient marque donc le retour des jeux gonflables, une véritable source de joie pour les enfants (et leurs parents !).

Cette année, de nouvelles structures ludiques feront même leur apparition, promettant encore plus d’amusement pour tous.

La base de loisirs, nichée au cœur de la nature, garantit une déconnexion totale de la vie quotidienne. Profitez de moments de détente en famille et entre amis, et créez des souvenirs inoubliables..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Chemin de Ribere Faget de Goès – Aqua Béarn

Goès 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the All Saints’ vacation, Aqua Béarn opens its doors. Come and have fun on the inflatables.

All Saints’ Day marks the return of inflatable games, a real source of joy for children (and their parents!).

This year, new inflatables will be added, promising even more fun for all.

The leisure park, nestled in the heart of nature, guarantees a complete break from everyday life. Enjoy moments of relaxation with family and friends, and create unforgettable memories.

Aqua Béarn abre sus puertas con motivo de las vacaciones de Todos los Santos. Venga a divertirse en los hinchables.

El periodo de Todos los Santos marca el regreso de los hinchables, una verdadera fuente de alegría para los niños (¡y sus padres!).

Este año, además, llegarán nuevas estructuras de juego, lo que promete aún más diversión para todos.

El centro de ocio, enclavado en plena naturaleza, garantiza un descanso total de la vida cotidiana. Disfrute de momentos de relajación con la familia y los amigos, y cree recuerdos inolvidables.

Für die Allerheiligenferien öffnet Aqua Béarn seine Pforten. Kommen Sie und amüsieren Sie sich auf den aufblasbaren Strukturen.

Die Zeit um Allerheiligen markiert also die Rückkehr der aufblasbaren Spiele, eine wahre Quelle der Freude für Kinder (und ihre Eltern!).

In diesem Jahr werden sogar neue Spielstrukturen auftauchen, die noch mehr Spaß für alle versprechen.

Die Freizeitanlage liegt mitten in der Natur und bietet Ihnen die Möglichkeit, sich vom Alltag zu lösen. Genießen Sie entspannende Momente mit Familie und Freunden und schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn