La Saucataise Chemin de Rejouit Saucats, 8 octobre 2023, Saucats.

Saucats,Gironde

Le dimanche 08/10/2023 Nous organisons 2 courses natures (10KM et 17KM) + 1 marche de 10KM avec une majorité de passages dans la réserve naturelle de SAUCATS.

Départ depuis l’école primaire « Les Turritelles » à 9h30 pour la marche et 9h50 pour les 2 autres courses.

2 courses enfants auront lieu également vers 12H..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Chemin de Rejouit SAUCATS

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sunday 08/10/2023 We are organising 2 nature races (10KM and 17KM) + 1 10KM walk with a majority of sections in the SAUCATS nature reserve.

Departure from « Les Turritelles » primary school at 9.30am for the walk and 9.50am for the 2 other races.

2 children’s races will also take place at around 12 noon.

Domingo 08/10/2023 organizamos 2 carreras por la naturaleza (10KM y 17KM) + 1 caminata de 10KM con la mayoría de los tramos en la reserva natural de SAUCATS.

Salida de la escuela primaria « Les Turritelles » a las 9h30 para la caminata y a las 9h50 para las otras 2 carreras.

También se celebrarán 2 carreras infantiles hacia las 12h.

Sonntag, den 08.10.2023 Wir organisieren 2 Naturläufe (10KM und 17KM) + 1 Wanderung von 10KM mit überwiegend Passagen durch das Naturschutzgebiet SAUCATS.

Start an der Grundschule « Les Turritelles » um 9:30 Uhr für den Marsch und 9:50 Uhr für die beiden anderen Läufe.

die beiden Kinderläufe finden ebenfalls gegen 12 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Montesquieu