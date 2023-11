TA GRAND-MÈRE SOUS LE FIGUIER Chemin de Raissac sur Lampy Alzonne, 23 novembre 2023, Alzonne.

Alzonne,Aude

Le FEP d’Alzonne propose en sortie de résidence, Les Mégères de l’humus avec Ta grand mère sous le figuier.

Les Mégères de l’Humus est une compagnie de théâtre créée en 2022 sur le territoire audois.

Spectacle original écrit et interprété à quatre mains. Il aborde le thème du féminisme et de l’écologie que se soit dans le fond ou dans la forme. Ce conte se veut inclusif tout en conservant une esthétique merveilleuse et intemporelle. Il s’inspire de la légende de la Salimonde, sorcière de la Montagne Noire qui vit dans une grotte.

Elle permet la rencontre de ces deux mondes autour des même questionnements : Comment pallier les conséquences

néfastes que peut avoir le changement climatique ? Quelles sont les responsabilités qui leur incombent ?

Spectacle tout public dès 7 ans – 45 min

Ecriture et interprétation : Sabine Rance et Suzie Idlas

Metteuse en scène : Ninon Idlas

Assistant metteur en scène : Dabcha.

2023-11-23 19:00:00 fin : 2023-11-23 . .

Chemin de Raissac sur Lampy

Alzonne 11170 Aude Occitanie



Les Mégères de l?humus will be presenting Ta grand mère sous le figuier at the end of their residency at the FEP in Alzonne.

Les Mégères de l?Humus is a theater company founded in 2022 in the Aude region.

An original show written and performed by four hands. It tackles the themes of feminism and ecology in both form and content. The tale is intended to be inclusive, while retaining a wonderful, timeless aesthetic. It is inspired by the legend of Salimonde, a witch from the Montagne Noire who lives in a cave.

It brings these two worlds together around the same questions: How can we mitigate the harmful

consequences of climate change? What are their responsibilities?

Show for all ages 7 and up – 45 min

Written and performed by Sabine Rance and Suzie Idlas

Director: Ninon Idlas

Assistant director: Dabcha

Les Mégères de l’humus presentarán Ta grand mère sous le figuier al final de su residencia en el FEP de Alzonne.

Les Mégères de l’Humus es una compañía de teatro fundada en 2022 en la región de Aude.

Un espectáculo original escrito e interpretado a cuatro manos. Aborda los temas del feminismo y la ecología tanto en la forma como en el contenido. Este cuento pretende ser inclusivo conservando una estética maravillosa y atemporal. Se inspira en la leyenda de Salimonde, una bruja de la Montaña Negra que vive en una cueva.

Reúne estos dos mundos en torno a las mismas preguntas: ¿Cómo podemos mitigar las

consecuencias del cambio climático? ¿Cuáles son sus responsabilidades?

Espectáculo para todos los públicos a partir de 7 años – 45 min

Escrita e interpretada por: Sabine Rance y Suzie Idlas

Dirección: Ninon Idlas

Ayudante de dirección: Dabcha

Das FEP in Alzonne bietet als Abgang aus dem Wohnheim Les Mégères de l’humus mit Ta grand mère sous le figuier an.

Les Mégères de l’Humus ist eine Theatergruppe, die 2022 in der Region Audois gegründet wurde.

Ein originelles Stück, das vierhändig geschrieben und aufgeführt wird. Das Stück behandelt die Themen Feminismus und Ökologie, sowohl inhaltlich als auch formal. Das Märchen ist integrativ und bewahrt gleichzeitig eine wunderbare und zeitlose Ästhetik. Es basiert auf der Legende von Salimonde, einer Hexe aus den Montagne Noire, die in einer Höhle lebt.

Sie ermöglicht das Zusammentreffen dieser beiden Welten, die sich mit denselben Fragen beschäftigen: Wie können wir die Folgen

welche negativen Auswirkungen kann der Klimawandel haben? Welche Verantwortung tragen sie?

Aufführung für alle Altersgruppen ab 7 Jahren – 45 Min

Schriftsteller und Darsteller: Sabine Rance und Suzie Idlas

Regisseurin: Ninon Idlas

Regieassistentin: Dabcha

