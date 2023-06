MARCHE DÉGUSTATIVE ET FERMIÈRE Chemin de Popey Bar-le-Duc, 11 juin 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

L’association Maison de l’Alimentation organise sa première Marche Dégustative !

Au programme : le choix entre deux parcours de 5 ou 9 kms, tous deux ponctués de dégustations de produits fermiers et avec un apéritif à l’arrivée.

Les départs se feront de l’EPL Agro à Bar-le-Duc, entre 9 h et 11 h. Venez nombreux !

Tarif adhérent : 5€ / Tarif non-adhérent : 7€.

Infos et inscriptions par tél ou mail lucile.humblot@educagri.fr. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-11 11:00:00. 7 EUR.

Chemin de Popey EPL Agro de la Meuse – Technopôle Philippe de Vilmorin

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The Maison de l’Alimentation association organizes its first Taste Walk!

On the program: a choice between two routes of 5 or 9 kms, both punctuated by tastings of farm produce and with an aperitif at the finish.

Departures will be from the EPL Agro in Bar-le-Duc, between 9 and 11 am. Come one, come all!

Member price: 5? / Non-member price: 7?

Information and registration by phone or e-mail lucile.humblot@educagri.fr

La asociación Maison de l’Alimentation organiza su primer Paseo del Gusto

En el programa: dos recorridos de 5 o 9 km, ambos con degustación de productos de la granja y un aperitivo al final.

La salida tendrá lugar en el EPL Agro de Bar-le-Duc, entre las 9 y las 11 horas. Vengan todos

Precio para socios: 5 euros / Precio para no socios: 7 euros.

Información e inscripciones por teléfono o correo electrónico lucile.humblot@educagri.fr

Der Verein Maison de l’Alimentation organisiert seinen ersten Marche Dégustative!

Auf dem Programm steht die Wahl zwischen zwei Strecken von 5 oder 9 km, beide mit Kostproben von Bauernprodukten und mit einem Aperitif am Ziel.

Die Starts finden zwischen 9 und 11 Uhr an der EPL Agro in Bar-le-Duc statt. Kommen Sie zahlreich!

Preis für Mitglieder: 5 ? / Preis für Nicht-Mitglieder: 7 ?

Infos und Anmeldungen per Telefon oder E-Mail lucile.humblot@educagri.fr

Mise à jour le 2023-06-02 par OT SUD MEUSE