CAP33 : Soirée jeux traditionnels Chemin de Pipeyrous Lacanau, 27 juillet 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Pétanque, Mölkky, Quilles Landaises, Palets bretons… en partenariat avec l’association ASL Rugby, restauration possible sur place..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . .

Chemin de Pipeyrous Stade de l’Ardilouse

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pétanque, Mölkky, Quilles Landaises, Palets bretons… in partnership with the ASL Rugby association, catering available on site.

Petanca, Mölkky, Quilles Landaises, Palets bretons… en colaboración con la asociación de rugby ASL, restauración disponible in situ.

Pétanque, Mölkky, Quilles Landaises, Palets bretons… in Partnerschaft mit dem Verein ASL Rugby, Verpflegung vor Ort möglich.

