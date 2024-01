Braderie d’hiver Chemin de Paralé Oloron-Sainte-Marie, vendredi 12 janvier 2024.

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 10:00:00

fin : 2024-01-12 17:00:00

L’antenne d’Oloron de la Croix-Rouge organise sa braderie d’hiver vendredi 12 janvier de 10h à 12h et de 14h à 17h. On pourra remplir un sac de vêtements et linge de maison et repartir avec pour la modique somme de 5€, tandis que tous les autres articles du local seront vendus avec une remise de 50%. Ce sera donc l’occasion rêvée de faire de bonnes affaires tout en permettant à l’association d’aide humanitaire de récolter des fonds pour ses actions.

Chemin de Paralé Espace Maïté-Richier

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn