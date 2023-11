Loto du Twirling Club Martégal Chemin de paradis Martigues, 11 février 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le Twirling Club Martégal vous convie à son loto annuel au gymnase des Salins..

2024-02-11 16:00:00 fin : 2024-02-11 . .

Chemin de paradis Gymnase des Salins

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Twirling Club Martégal invites you to its annual bingo at the Salins gymnasium.

El Twirling Club Martégal le invita a su bingo anual en el gimnasio de Salins.

Der Twirling Club Martégal lädt Sie zu seinem jährlichen Lotto im Gymnasium Les Salins ein.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme de Martigues