Loto du Football Club de Martigues Chemin de paradis Martigues, 28 janvier 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Participez à ce loto organisé par le football club de Martigues et faites partis des chanceux en remportant l’un des lots mis en jeu..

2024-01-28 15:30:00 fin : 2024-01-28 . .

Chemin de paradis Gymnase des Salins

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Take part in this lottery organized by the Martigues football club and be one of the lucky ones by winning one of the prizes involved.

Participa en esta lotería organizada por el club de fútbol Martigues y sé uno de los afortunados al ganar uno de los premios involucrados.

Nehmen Sie an dieser vom Martigues-Fußballverein organisierten Lotterie teil und werden Sie einer der Glücklichen, indem Sie einen der beteiligten Preise gewinnen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Martigues