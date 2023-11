Loto du Martigues Handball Chemin de paradis Martigues, 21 janvier 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le Martigues Handball vous accueille au gymnase des Salins pour un super loto.

De nombreux lots à gagner.

5 parties de 3 quines, 5 cartons pleins et 1 super carton..

2024-01-21 15:00:00 fin : 2024-01-21

Chemin de paradis Gymnase des Salins

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Martigues Handball welcomes you to the Salins gymnasium for a great lottery.

5 games of 3 quines, 5 full boxes and 1 super box.

El Balonmano Martigues le da la bienvenida en el gimnasio de Salins para una gran lotería.

5 juegos de 3 quines, 5 cajas completas y 1 super caja.

Martigues Handball empfängt Sie in der Sporthalle Gymnase des Salins zu einem Superlotto.

5 Spiele mit 3 Quines, 5 volle Kartons und 1 Superkarton.

