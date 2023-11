Loto du Rotary Club Martigues Etang de Berre Chemin de paradis Martigues, 14 janvier 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le loto annuel du Rotary Club Martigues Etang de Berre se déroulera au gymnase des Salins.

7 parties : 3 quines + 1 carton plein..

2024-01-14 15:00:00 fin : 2024-01-14 . .

Chemin de paradis Gymnase des Salins

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Martigues Etang de Berre Rotary Club’s annual lotto will be held at the Salins gymnasium.

7 games: 3 quines + 1 full card.

La lotería anual del Rotary Club Martigues Etang de Berre se celebrará en el gimnasio de Salins.

7 juegos: 3 quines + 1 carta completa.

Das jährliche Lotto des Rotary Clubs Martigues Etang de Berre findet in der Sporthalle Gymnase des Salins statt.

7 Spiele: 3 Quines + 1 volle Karte.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme de Martigues