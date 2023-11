Loto des sapeurs pompiers de Martigues Chemin de paradis Martigues, 7 janvier 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Participez à ce loto organisé par l’amicale des sapeurs pompiers de Martigues, au gymnase des Salins..

2024-01-07 15:00:00 fin : 2024-01-07 . .

Chemin de paradis Gymnase des Salins

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join in the fun at this bingo organised by the Martigues fire brigade association, at the Salins gymnasium.

Participe en este bingo organizado por la asociación de bomberos de Martigues, en el gimnasio de Salins.

Nehmen Sie an diesem Lotto teil, das vom Freundeskreis der Feuerwehr von Martigues in der Sporthalle der Salinen organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme de Martigues