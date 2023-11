Loto du Rotary Club Martigues Canal Saint Sébastien Chemin de paradis Martigues, 17 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le Rotary Club Martigues Canal Saint Sébastien organise son loto annuel au gymnase des Salins, à côté du pôle d’échange Casanova, quartier de Ferrières..

2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 . .

Chemin de paradis Gymnase des Salins

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Rotary Club Martigues Canal Saint Sébastien is organising its annual lotto at the Salins gymnasium, next to the Casanova transport hub in the Ferrières district.

El Rotary Club Martigues Canal Saint Sébastien organiza su lotería anual en el gimnasio de Salins, junto al centro de transportes Casanova, en el barrio de Ferrières.

Der Rotary Club Martigues Canal Saint Sébastien veranstaltet sein jährliches Lotto in der Sporthalle des Salins, neben dem Verkehrsknotenpunkt Casanova, im Stadtteil Ferrières.

