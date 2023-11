Loto des rameurs vénitiens Chemin de paradis Martigues, 3 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Les Rameurs Vénitiens organisent leur super loto annuel au Gymnase des Salins à Martigues. De nombreux lots à gagner..

2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . .

Chemin de paradis Gymnase des Salins

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Venetian Rowers organize their annual super lotto at the Gymnase des Salins in Martigues. Many prizes to win.

Los Venetian Rowers organizan su super lotería anual en el Gymnase des Salins de Martigues. Muchos premios para ganar.

Die venezianischen Ruderer veranstalten ihr jährliches Superlotto im Gymnase des Salins in Martigues. Viele Preise zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Martigues