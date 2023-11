Loto du Lion’s Club Martigues Chemin de paradis Martigues, 19 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Loto organisé par le Lion’s Club au profit des œuvres sociales..

2023-11-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

Chemin de paradis Gymnase des Salins

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Loto organized by the Lion’s Club for the benefit of social works.

Loto organizado por el Club de Leones en beneficio de obras sociales.

Loto organisiert vom Lion’s Club zugunsten der Sozialarbeit.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Martigues