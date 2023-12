SEANCE AQUA’SOPHROLOGIE + ACCES SPA Chemin de Notre Dame à Saint-Martin Agde, 14 janvier 2024 12:30, Agde.

Agde,Hérault

Accordez-vous une parenthèse de bien être avec une séance de sophrologie dans une eau à 30° et bénéficiez de cette pratique pour un plus grand lâcher-prise mental et corporel..

2024-01-14 12:30:00 fin : 2024-01-14 13:30:00. EUR.

Chemin de Notre Dame à Saint-Martin

Agde 34300 Hérault Occitanie



Give yourself a break with a session of sophrology in water at 30° and benefit from this practice for a greater mental and physical release.

Regálese una pausa de bienestar con una sesión de sofrología en el agua a 30° y benefíciese de esta práctica para una mayor soltura mental y física.

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag mit einer Sophrologie-Sitzung in 30° warmem Wasser und profitieren Sie von dieser Praxis für ein größeres mentales und körperliches Loslassen.

