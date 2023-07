AQUA SOPHROLOGIE Chemin de Notre Dame à Saint-Martin Agde, 18 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Profitez des bienfaits de la sophrologie dans une eau à 30° et redécouvrez d’autres sensations et perceptions de votre corps..

2023-07-18 13:30:00 fin : 2023-07-18 14:30:00. EUR.

Chemin de Notre Dame à Saint-Martin

Agde 34300 Hérault Occitanie



Enjoy the benefits of sophrology in 30° water and rediscover other sensations and perceptions of your body.

Disfrute de los beneficios de la terapia de relajación en agua a 30° y redescubra nuevas sensaciones y percepciones de su cuerpo.

Nutzen Sie die Vorteile der Sophrologie in 30° warmem Wasser und entdecken Sie andere Empfindungen und Wahrnehmungen Ihres Körpers wieder.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE