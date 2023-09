SPORTISSIME, 4ME ÉDITION, L’EXCELLENCE PAR LE SPORT Chemin de Navitau Le Crès, 23 septembre 2023, Le Crès.

Le Crès,Hérault

Organisé par la Commission Sport du Cercle Mozart, lors de cet événement gratuit et pour tout âge, découvrez et pratiquez plus de 75 disciplines sportives avec les clubs professionnels, élites ou amateurs du Grand Montpellier ainsi qu’avec leurs entraîneurs et leurs champions !.

Chemin de Navitau

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



Organized by the Cercle Mozart’s Sports Commission, this free event for all ages is an opportunity to discover and practice over 75 sporting disciplines with the professional, elite and amateur clubs of Greater Montpellier, as well as their coaches and champions!

Organizado por la Comisión Deportiva del Cercle Mozart, este evento gratuito para todas las edades es una oportunidad para descubrir y practicar más de 75 disciplinas deportivas con los clubes profesionales, de élite y aficionados del Gran Montpellier, ¡así como con sus entrenadores y campeones!

Organisiert von der Sportkommission des Cercle Mozart, können Sie bei dieser kostenlosen Veranstaltung für alle Altersgruppen über 75 Sportarten entdecken und ausüben, und zwar mit den Profi-, Elite- oder Amateurvereinen des Großraums Montpellier sowie mit ihren Trainern und Champions!

