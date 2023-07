Randonnée nocturne à Pourcy Chemin de Nanteuil Pourcy, 31 août 2023, Pourcy.

Pourcy,Marne

Rendez-vous à 21h à la Maison du Parc à Pourcy, pour réveiller votre âme d’enfant pendant la dernière nuit d’août aux côtés d’une conteuse et d’un astronome afin d’appréhender des visions partagées de la nuit et de l’univers.

Afin de bénéficier d’une qualité de ciel nocturne optimale, seules les lampes rouges d’observation astronomiques seront autorisées.

Nous fournirons des lampions pour limiter au maximum la pollution lumineuse.

Infos pratiques :

– Public : adultes et enfants de plus de 6 ans

– Pensez à prendre une tenue adéquate (chaussures de randonnée, gourde, coussin ou tabouret éventuellement)

– En cas d’événement météorologique majeur, les animations seront malheureusement annulées.

– Inscriptions obligatoires ici..

2023-08-31 fin : 2023-08-31 23:00:00. .

Chemin de Nanteuil Maison du Parc

Pourcy 51480 Marne Grand Est



Join us at 9pm at the Maison du Parc in Pourcy, to awaken your childlike soul on the last night of August, alongside a storyteller and an astronomer, and learn about shared visions of the night and the universe.

To ensure optimum quality of the night sky, only red astronomical observation lamps will be permitted.

We will provide lanterns to keep light pollution to a minimum.

Practical info :

– Public: adults and children over 6 years of age

– Please bring appropriate clothing (hiking boots, water bottle, cushion or stool if necessary)

– In the event of a major weather event, activities will unfortunately be cancelled.

– Please register here.

Únase a nosotros a las 21:00 h en la Maison du Parc de Pourcy, para despertar su espíritu infantil en la última noche de agosto, junto a un cuentacuentos y un astrónomo, y conocer visiones compartidas de la noche y el universo.

Para garantizar la mejor calidad posible del cielo nocturno, sólo se permitirán lámparas rojas de observación astronómica.

Proporcionaremos linternas para reducir al mínimo la contaminación lumínica.

Detalles prácticos:

– Público: adultos y niños a partir de 6 años

– Se ruega traer ropa adecuada (botas de montaña, botella de agua, cojín o taburete si es necesario)

– En caso de inclemencias meteorológicas, las actividades se cancelarán.

– Inscríbase aquí.

Treffen Sie sich um 21 Uhr am Maison du Parc in Pourcy, um in der letzten Augustnacht an der Seite einer Märchenerzählerin und eines Astronomen Ihre Kinderseele zu wecken und gemeinsame Visionen der Nacht und des Universums zu entdecken.

Um eine optimale Qualität des Nachthimmels zu gewährleisten, dürfen nur rote Lampen für astronomische Beobachtungen verwendet werden.

Wir stellen Lampions zur Verfügung, um die Lichtverschmutzung so gering wie möglich zu halten.

Praktische Informationen :

– Publikum: Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren

– Denken Sie an angemessene Kleidung (Wanderschuhe, Trinkflasche, eventuell Kissen oder Hocker)

– Im Falle eines größeren Wetterereignisses müssen die Animationen leider abgesagt werden.

– Obligatorische Anmeldungen hier.

Mise à jour le 2023-07-21 par ADT de la Marne