Observation solaire Chemin de Nanteuil Pourcy, 2 août 2023, Pourcy.

Pourcy,Marne

Un après-midi d’observation solaire sera proposé depuis la Maison du Parc, à Pourcy.

Au programme : découverte du soleil derrière les instruments astronomiques du Planétarium et de l’association Planética !

***Tout public***

Infos pratiques :

– Prévoir une tenue adaptée à la météo.

– En cas d’événement météorologique majeur, les animations seront malheureusement annulées.

– Inscriptions obligatoires..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 16:00:00. .

Chemin de Nanteuil Maison du Parc

Pourcy 51480 Marne Grand Est



An afternoon of solar observation will be offered from the Maison du Parc in Pourcy.

On the program: discover the sun behind the astronomical instruments of the Planetarium and the Planética association!

***For the general public***

Practical info :

– Dress appropriately for the weather.

– In the event of a major weather event, activities will unfortunately be cancelled.

– Registration required.

Se ofrecerá una tarde de observación solar desde la Maison du Parc de Pourcy.

En el programa: ¡descubra el sol tras los instrumentos astronómicos del Planetario y de la asociación Planética!

***Abierto a todos***

Información práctica :

– Vístase de acuerdo con las condiciones meteorológicas.

– En caso de condiciones meteorológicas adversas, las actividades se suspenderán.

– Inscripción obligatoria.

Ein Nachmittag zur Sonnenbeobachtung wird vom Maison du Parc in Pourcy aus angeboten.

Auf dem Programm steht die Entdeckung der Sonne hinter den astronomischen Instrumenten des Planetariums und des Vereins Planética!

***Für alle Altersgruppen

Praktische Informationen:

– Dem Wetter angepasste Kleidung vorsehen.

– Im Falle eines größeren Wetterereignisses müssen die Animationen leider abgesagt werden.

– Anmeldungen sind erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-21 par ADT de la Marne