STAGE ARCHITECTURE ENFANT Chemin de Montagne Grenade, 12 juillet 2023, Grenade.

Grenade,Haute-Garonne

Designers en herbe propose aux enfants plus grands des stages pendant les vacances scolaires d’une durée de deux jours pour s’initier à l’architecture et autres thèmes..

2023-07-12 fin : 2023-07-13 16:00:00. 90 EUR.

Chemin de Montagne Ecole Montessori Internationale

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie



Designers in the making offers older children two-day workshops during the school vacations to learn about architecture and other themes.

Designers en herbe ofrece cursos de dos días durante las vacaciones escolares para que los niños mayores aprendan sobre arquitectura y otros temas.

Designer in spe bietet älteren Kindern in den Schulferien zweitägige Workshops an, in denen sie sich mit Architektur und anderen Themen beschäftigen können.

