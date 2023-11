Repas dansant Chemin de mission Chooz, 25 novembre 2023, Chooz.

Chooz,Ardennes

Grande soirée à partir de 19h00. Au menu : Lasagnes de boeuf – Salade – Fromage – Salade de fruits. 15€/pers. (boissons non comprises). Inscriptions et paiements au service animation de la mairie de Chooz au 03 24 42 69 53. Ambiance assurée… Animation par DJ Lad-V et DJ 13. Bienvenue à toutes et tous….

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Chemin de mission Complexe René Morlet

Chooz 08600 Ardennes Grand Est



Big party from 7:00 pm. Menu: Beef lasagne – Salad – Cheese – Fruit salad. 15 per person (drinks not included). To register and pay, contact the Chooz town hall events department on 03 24 42 69 53. Atmosphere guaranteed… Entertainment by DJ Lad-V and DJ 13. All welcome…

Gran fiesta a partir de las 19h. En el menú: Lasaña de ternera – Ensalada – Queso – Ensalada de frutas. 15 por persona (bebidas no incluidas). Para inscribirse y pagar, póngase en contacto con el departamento de eventos del ayuntamiento de Chooz en el teléfono 03 24 42 69 53. Ambiente garantizado… Animación a cargo de DJ Lad-V y DJ 13. Todos son bienvenidos…

Großer Abend ab 19.00 Uhr. Auf dem Menü: Rindslasagne – Salat – Käse – Obstsalat. 15?/Pers. (Getränke nicht inbegriffen). Anmeldung und Bezahlung bei der Animationsabteilung des Rathauses von Chooz unter 03 24 42 69 53. Für Stimmung ist gesorgt … Animation durch DJ Lad-V und DJ 13. Willkommen an alle…

Mise à jour le 2023-11-03 par Ardennes Tourisme