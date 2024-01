JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES 2024 – MAISON DES ORPELLIÈRES Chemin de Mer et Soleil Sérignan, dimanche 4 février 2024.

Sérignan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:00:00

fin : 2024-02-04 18:00:00

La Maison des Orpellières ouvre ses portes en février pour un week-end spécial « Les zones humides, sources de bien-être humain » : visite de l’exposition, jeu de piste, rencontre avec un garde du littoral, stand de découverte, exposition d’affiches.

Entrée libre sans réservation

La Maison des Orpellières ouvre ses portes en février pour un week-end spécial « Les zones humides, sources de bien-être humain ». Au programme :

– Visite libre de l’exposition permanente de la Maison des Orpellières

– Jeu de piste inédit à proximité ;

– Rencontre avec le garde du Conservatoire du littoral et animateur Natura 2000 pour découvrir et comprendre le fonctionnement d’une zone humide et les actions menées pour sa protection ;

– Stand de découverte et de sensibilisation sur les zones humides, avec des maquettes et des outils pédagogiques ;

– Exposition d’affiches sur les zones humides réalisées par les scolaires de l’agglomération, avec le centre de ressources des Orpellières.

Ces animations ont lieu en continu, sans réservation.

Chemin de Mer et Soleil

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



