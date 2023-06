BALADE CANOË DES ORPELLIÈRES – MAISON DES ORPELLIÈRES Chemin de Mer et Soleil Sérignan, 9 juillet 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Au départ de la Maison des Orpellières, venez explorer la réserve naturelle au fil de l’Orb en parcourant le fleuve en canoë jusqu’à la mer. Pagayez dans l’estuaire pour rejoindre l’immensité azur de la Méditerranée puis prenez le temps pour un goûter, une baignade et relaxez-vous au soleil sur la plage sauvage des Orpellières. Au Quai des Huîtres, une navette prendra en charge votre retour..

2023-07-09 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-09 18:00:00. EUR.

Chemin de Mer et Soleil

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Departing from the Maison des Orpellières, explore the nature reserve along the Orb by canoeing down the river to the sea. Paddle through the estuary to reach the azure immensity of the Mediterranean, then take time for a snack, a swim and relax in the sun on the wild Orpellières beach. At the Quai des Huîtres, a shuttle will take you back to the harbor.

Saliendo de la Maison des Orpellières, venga a explorar la reserva natural del Orbe bajando en canoa por el río hasta el mar. Reme por el estuario hasta llegar a la inmensidad azul del Mediterráneo, después tómese su tiempo para un tentempié, un baño y relajarse al sol en la playa salvaje de Orpellières. En el Quai des Huîtres, un autobús lanzadera le llevará de vuelta.

Erkunden Sie vom Maison des Orpellières aus das Naturschutzgebiet am Lauf des Orb, indem Sie mit dem Kanu den Fluss bis zum Meer befahren. Paddeln Sie durch die Mündung bis zur azurblauen Weite des Mittelmeers und nehmen Sie sich Zeit für einen Snack, ein Bad und entspannen Sie sich in der Sonne am wilden Strand von Orpellières. Am Quai des Huîtres steht Ihnen ein Shuttlebus für die Rückfahrt zur

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE