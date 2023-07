ATELIER GOÛTER MODÉLISME, SARBACANES – MAISON DES ORPELLIÈRES Chemin de Mer et Soleil Sérignan, 4 juillet 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Tu as l’âme d’un bricoleur qui aime la nature? Tu as entre 6 et 12 ans? Grâce à l’aide de Christophe, viens t’essayer au modélisme en créant ton modèle réduit, apprend aussi à fabriquer ta sarbacane. Tu pourras ensuite tester et repartir avec pour le plus grand plaisir de tous..

2023-07-04 15:00:00 fin : 2023-07-04 17:00:00. EUR.

Chemin de Mer et Soleil

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Are you a do-it-yourselfer who loves nature? Are you between 6 and 12 years old? With Christophe’s help, come and try your hand at model-building, and learn how to make your own blowpipe. You’ll then be able to test it out and take it home for all to enjoy.

¿Te gusta el bricolaje y la naturaleza? ¿Tienes entre 6 y 12 años? Con la ayuda de Christophe, ven a probar el modelismo creando tu propia maqueta y aprende a fabricar tu propia cerbatana. Después podrás probarla y llevártela a casa, para deleite de todos.

Bist du ein Heimwerker, der die Natur liebt? Bist du zwischen 6 und 12 Jahre alt? Mit der Hilfe von Christophe kannst du dich im Modellbau versuchen, indem du dein eigenes Modell baust und lernst, wie man ein Blasrohr herstellt. Dann kannst du es ausprobieren und zur Freude aller mit nach Hause nehmen.

