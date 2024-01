Balada Botanique Automnale Chemin de Menasse Saint-Pierre-du-Mont, samedi 21 septembre 2024.

Saint-Pierre-du-Mont Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 09:30:00

fin : 2024-09-21 12:30:00

Cathy et Michel vous entrainent dans une promenade/découverte des espèces ligneuses et herbacées du site, complétée par une introduction aux vertus thérapeutiques des plantes et des fruits.

Rendez-vous au départ du parcours sportif sur le parking de la ferme Bastarot, Chemin de Menasse.

Sur inscription. Inscriptions ouvertes 3 semaines avant le début de l’atelier.

Cathy et Michel vous entrainent dans une promenade/découverte des espèces ligneuses et herbacées du site, complétée par une introduction aux vertus thérapeutiques des plantes et des fruits.

Rendez-vous au départ du parcours sportif sur le parking de la ferme Bastarot, Chemin de Menasse.

Sur inscription. Inscriptions ouvertes 3 semaines avant le début de l’atelier.

.

Chemin de Menasse Parking Bastarot

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Mont-de-Marsan