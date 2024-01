Balade Botanique Hivernale Chemin de Menasse Saint-Pierre-du-Mont, samedi 10 février 2024.

Saint-Pierre-du-Mont Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 13:30:00

fin : 2024-02-10 16:30:00

Cathy et Michel vous invitent à une marche/découverte d’identification botanique ligneuse avec la reconnaissance par l’écorce et l’introduction à l’étude des bourgeons et l’intérêt en gemmothérapie.

Rendez-vous au départ du parcours sportif sur le parking de la ferme Bastarot, Chemin de Menasse.

Sur inscription. Inscriptions ouvertes seulement 3 semaines avant la date de l’atelier.

Cathy et Michel vous invitent à une marche/découverte d’identification botanique ligneuse avec la reconnaissance par l’écorce et l’introduction à l’étude des bourgeons et l’intérêt en gemmothérapie.

Rendez-vous au départ du parcours sportif sur le parking de la ferme Bastarot, Chemin de Menasse.

Sur inscription. Inscriptions ouvertes seulement 3 semaines avant la date de l’atelier.

.

Chemin de Menasse Ferme Bastarot

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Mont-de-Marsan