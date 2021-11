Sotteville-sur-Mer Bibliothèque ABC Seine-Maritime, Sotteville-sur-Mer Chemin de mémoire Bibliothèque ABC Sotteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Chemin de mémoire

du mardi 2 novembre au samedi 13 novembre à Bibliothèque ABC

du mardi 2 novembre au samedi 13 novembre à Bibliothèque ABC

Parcours chronologique et mémoriel ———————————- ### … sous forme d’une exposition pour adultes et enfants * … des ouvrages et DVD adulte et jeunesse * …quelques objets d’époque * … des lettres écrites à leur instituteur par ses élèves partis à la guerre * … le rappel des sottevillais morts durant cette guerre * … des extraits de romans, poèmes et chansons…

Entrée libre

Commémoration de la 1ère Guerre Mondiale
Bibliothèque ABC
2 Place de la Libération, 76740 Sotteville sur mer
Sotteville-sur-Mer
Seine-Maritime

2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T12:00:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-05T16:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T12:00:00;2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T12:00:00;2021-11-10T09:00:00 2021-11-10T12:00:00;2021-11-12T16:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T12:00:00

