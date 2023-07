INITIATION À LA NAGE SYNCHRONISÉE ET À LA NAGE SIRÈNE AVEC SVETLANA GRUSS Chemin de Mazeilles Sauvian, 24 juin 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Svetlana Gruss vous propose une initiation à la natation synchronisée et à la nage sirène, suivie par une représentation.

Sur inscription..

2023-06-24 11:00:00 fin : 2023-06-25 16:00:00. EUR.

Chemin de Mazeilles

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Svetlana Gruss offers an introduction to synchronized swimming and mermaid swimming, followed by a performance.

Registration required.

Svetlana Gruss ofrece una introducción a la natación sincronizada y a la natación con sirenas, seguida de una actuación.

Inscripción obligatoria.

Svetlana Gruss bietet eine Einführung in das Synchronschwimmen und das Meerjungfrauenschwimmen mit anschließender Vorstellung.

Nach Anmeldung.

