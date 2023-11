Visites guidées du Haras de Tarbes Chemin de Mauhourat Tarbes, 6 septembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Partez à la découverte du Haras de Tarbes, son histoire, ses secrets.

De superbes bâtiments napoléoniens harmonieusement regroupés en un bel ensemble architectural dans un parc de neuf hectares où s’élèvent de splendides arbres bicentenaires, tel est le Haras de Tarbes !

La visite vous fera découvrir, au gré des bâtiments et des carrières, cet écrin de verdure magnifique et chargé d’histoire au coeur de la ville.

Un guide passionné vous dévoilera l’histoire et les secrets des écuries d’architecture Empire, de la collection de voitures hippomobiles, de la sellerie d’honneur, de la Médiathèque ou de la magnifique Maison du Cheval (à découvrir par le biais de tablettes numériques car en travaux actuellement).

Selon les jours, vous pourrez admirer les chevaux au travail de la section militaire ou de la police montée tarbaise…

VISITES GUIDÉES DU MERCREDI AU DIMANCHE : 10h30 et 14h30

Au programme :

– Découverte du Haras

– Animation équestre vers 16h (pour la visite de 14h30)

– Jusqu’au 30 novembre : exposition « Bois de vie » d’Alain Alquier

— A NOTER :

Fermetures exceptionnelles les mercredi 1er et samedi 11 novembre + du 24 au 31 décembre

INFOS PRATIQUES

> Réservation obligatoire

> Durée de la visite : 1h-1h15

> Entrée visiteurs : Chemin de Mauhourat

> Billetterie sur place au moment de la visite.

2023-09-06 fin : 2023-11-30 . EUR.

Chemin de Mauhourat TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the Haras de Tarbes, its history and its secrets.

Superb Napoleonic buildings harmoniously grouped together in a beautiful architectural ensemble in a nine-hectare park where splendid bicentenary trees stand tall – that’s the Haras de Tarbes!

As you explore the buildings and quarries, you’ll discover a magnificent green setting steeped in history, right in the heart of the city.

An enthusiastic guide will tell you all about the history and secrets of the Empire-style stables, the horse-drawn carriage collection, the main saddlery, the media library and the magnificent Maison du Cheval (currently undergoing renovation).

Depending on the day, you can also admire the working horses of the military section or the Tarbaise mounted police…

GUIDED TOURS WEDNESDAY TO SUNDAY: 10:30 a.m. and 2:30 p.m

Program:

– Discovery of the Haras

– Equestrian entertainment around 4 p.m. (for the 2:30 p.m. tour)

– Until November 30: « Bois de vie » exhibition by Alain Alquier

— PLEASE NOTE:

Exceptional closures on Wednesday November 1 and Saturday November 11 + from December 24 to 31

PRACTICAL INFO

> Reservations required

> Length of visit: 1h-1h15

> Visitor entrance: Chemin de Mauhourat

> Ticket office on site at time of visit

Descubra el Haras de Tarbes, su historia y sus secretos.

El Haras de Tarbes está formado por magníficos edificios napoleónicos agrupados armoniosamente en un bello conjunto arquitectónico en un parque de nueve hectáreas con espléndidos árboles bicentenarios

Recorra los edificios y las canteras y descubra este magnífico entorno verde cargado de historia en el corazón de la ciudad.

Un guía entusiasta le contará la historia y los secretos de las caballerizas de estilo Imperio, de la colección de coches de caballos, de la guarnicionería principal, de la mediateca y de la magnífica Maison du Cheval (a descubrir con tabletas digitales, ya que las obras están en curso).

Según el día, también podrá admirar los caballos de trabajo de la policía militar o montada de Tarbes…

VISITAS GUIADAS DE MIÉRCOLES A DOMINGO: 10:30 h y 14:30 h

En programa:

– Descubrimiento de la yeguada

– Animación ecuestre hacia las 16:00 h (para la visita de las 14:30 h)

– Hasta el 30 de noviembre: exposición « Bois de vie » de Alain Alquier

— ATENCIÓN:

Cierres excepcionales el miércoles 1 y el sábado 11 de noviembre + del 24 al 31 de diciembre

INFORMACIÓN PRÁCTICA

> Imprescindible reservar

> Duración de la visita: 1h-1h15

> Entrada de visitantes: Chemin de Mauhourat

> Taquilla in situ en el momento de la visita

Entdecken Sie das Gestüt von Tarbes, seine Geschichte und seine Geheimnisse.

Wunderschöne napoleonische Gebäude, die harmonisch zu einem schönen architektonischen Ensemble in einem neun Hektar großen Park mit herrlichen 200 Jahre alten Bäumen zusammengefasst sind – das ist das Gestüt von Tarbes!

Bei der Besichtigung werden Sie entlang der Gebäude und Steinbrüche diese wunderschöne und geschichtsträchtige grüne Oase im Herzen der Stadt entdecken.

Ein passionierter Führer wird Ihnen die Geschichte und die Geheimnisse der Ställe im Stil der Empire-Architektur, der Sammlung von Pferdewagen, der Ehrensattlerei, der Mediathek oder des wunderschönen Maison du Cheval (mithilfe von Tablets zu entdecken, da derzeit Bauarbeiten stattfinden) enthüllen.

Je nach Tag können Sie die Pferde bei der Arbeit der Militärsektion oder der berittenen Polizei von Tarbais bewundern…

FÜHRUNGEN VON MITTWOCH BIS SONNTAG: 10:30 und 14:30 Uhr

Auf dem Programm stehen:

– Entdeckung des Gestüts

– Pferdeanimation gegen 16 Uhr (für die Besichtigung um 14.30 Uhr)

– Bis zum 30. November: Ausstellung « Bois de vie » von Alain Alquier

— ZU BEACHTEN:

Außerordentliche Schließungen am Mittwoch, den 1. und Samstag, den 11. November + vom 24. bis 31. Dezember

PRAKTISCHE INFOS

> Eine Reservierung ist erforderlich

> Dauer des Besuchs: 1-1:15 Std

> Besuchereingang: Chemin de Mauhourat

> Kartenverkauf vor Ort zum Zeitpunkt des Besuchs

Mise à jour le 2023-10-27 par OT de Tarbes|CDT65