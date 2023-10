Marché de Cherveux Chemin de l’ormeau vincent Cherveux, 6 septembre 2023, Cherveux.

Cherveux,Deux-Sèvres

Le marché de producteurs locaux de Cherveux se déroule tous les premiers mercredis de chaque mois (sauf en août), de 17h à 20h.

Marché 100 % local !

Les commerçants de la place sont intégrés au projet et resteront ouverts jusqu’à 20h.

De l’entrée au dessert, vous ne manquerez pas de vous régaler !.

2023-09-06 fin : 2023-09-06 20:00:00. .

Chemin de l’ormeau vincent

Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The local farmers’ market of Cherveux takes place every first Wednesday of the month (except in August), from 5 to 8 pm.

100% local market!

The merchants of the square are integrated in the project and will stay open until 8pm.

From appetizers to desserts, you’ll be sure to enjoy yourself!

El mercado de productores locales de Cherveux tiene lugar todos los primeros miércoles del mes (excepto en agosto), de 17 a 20 horas.

¡100% mercado local!

Los comerciantes de la plaza se integran en el proyecto y permanecerán abiertos hasta las 20 horas.

Desde los entrantes hasta los postres, ¡seguro que disfrutará!

Der Markt für lokale Erzeuger in Cherveux findet jeden ersten Mittwoch im Monat (außer im August) von 17.00 bis 20.00 Uhr statt.

Der Markt besteht zu 100 % aus lokalen Produkten!

Die Händler auf dem Platz sind in das Projekt integriert und werden bis 20 Uhr geöffnet sein.

Von der Vorspeise bis zum Dessert: Sie werden es sich nicht entgehen lassen, zu schlemmen!

Mise à jour le 2023-08-04 par OT Haut Val De Sèvre