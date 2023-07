PORTES OUVERTES DES FOUILLES DE LA MONEDIERE Chemin de l’Oppidum Bessan, 2 août 2023, Bessan.

Bessan,Hérault

La municipalité de Bessan invite à découvrir les fouilles archéologiques du site de la Monédière le mercredi 3 août à l’occasion d’une matinée portes ouvertes..

2023-08-02 10:30:00 fin : 2023-08-02 11:00:00. .

Chemin de l’Oppidum

Bessan 34550 Hérault Occitanie



The municipality of Bessan invites you to discover the archeological excavations of the Monédière site on Wednesday August 3 during an open morning.

El ayuntamiento de Bessan invita a los visitantes a una mañana de puertas abiertas el miércoles 3 de agosto para conocer mejor las excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Monédière.

Die Gemeinde Bessan lädt dazu ein, die archäologischen Ausgrabungen auf dem Gelände der Monédière am Mittwoch, den 3. August, im Rahmen eines Vormittags der offenen Tür zu entdecken.

