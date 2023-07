La Ferme de Mad’In Chemin de Longe Perthes, 12 juillet 2023, Perthes.

Perthes,Ardennes

Vente à la ferme le mercredi 14h-17h.

Chemin de Longe

Perthes 08300 Ardennes Grand Est



Sale at the farm on Wednesday 14h-17h

Venta en granjas los miércoles de 14:00 a 17:00

Verkauf auf dem Bauernhof am Mittwoch 14h-17h

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme