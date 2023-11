Journée nature Chemin de Lombré Ger, 4 novembre 2023, Ger.

Ger,Pyrénées-Atlantiques

Atelier parents et enfants : balade des sens en nature, pique-nique, ateliers libres nature, kamishibaï. Pour les enfants jusqu’à 10 ans. Inscription obligatoire..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 14:00:00. .

Chemin de Lombré Vallon du Manas

Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Parents and children’s workshop: nature walk, picnic, free nature workshops, kamishibaï. For children up to 10 years. Registration required.

Taller para padres e hijos: paseo por la naturaleza, picnic, talleres gratuitos de naturaleza, kamishibaï. Para niños de hasta 10 años. Inscripción obligatoria.

Eltern-Kind-Workshop: Spaziergang der Sinne in der Natur, Picknick, freie Natur-Workshops, Kamishibai. Für Kinder bis zu 10 Jahren. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN